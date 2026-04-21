Італія викликала посла РФ після скандальної заяви Соловйова про Мелоні

Міністерство закордонних справ Італії викликало "на килим" посла РФ в країні після того, як головний російський пропагандист Володимир Соловйов обрушився з образами на прем'єр-міністра Італії Джорджу Мелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра іноземних справ Італії Антоніо Таяні.

"Я доручив МЗС викликати російського посла Парамонова, щоб висловити офіційні протести після надзвичайно серйозних і образливих заяв російського телеведучого Володимира Соловйова на російському телебаченні щодо прем’єр-міністра Джорджі Мелоні", - написав Таяні.

Російський пропагандист Соловйов (якого італійська влада свого часу залишила без нерухомості, заарештувавши обидві його вілли на озері Комо), в нещодавньому ефірі своєї пропагандистської програми " Повний контакт" облаяв Мелоні італійською мовою. На адресу прем'єрки з вуст росіянина пролунало чимало брудної лайки.

"Мелоні - фашистська істота, яка зрадила своїх виборців, проводячи кампанію під зовсім іншими гаслами. Зрада - її друге ім'я: вона також зрадила Трампа (президента США Дональда Трампа, - ред.), якому раніше присягнула на вірність", - заявив пропагандист.