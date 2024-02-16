Італія тепер незалежна від постачань російського газу, - глава Міндовкілля

Міністр довкілля та енергетичної безпеки Італії Гільберто Фратін на зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенко висловився про відмову своєї країни від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго України .

Під час бесіди сторони торкнулися питання продовження контракту на транзит російського газу до європейських країн через територію України.

"Італійська сторона поінформувала, що після початку повномасштабної війни в Україні змогла змінити постачальника природного газу", - йдеться в повідомленні.

Так, раніше близько 40% від потреб "блакитного палива" Італія імпортувала з Росії.

"На сьогодні ми незалежні від постачань російського газу", - наголосив Фратін.

За словами Галущенка, нині тривають "інтенсивні обговорення" того, що буде в Європі у разі припинення транзит російського газу через Україну.

"Але більша частина Європи до цього точно готова, єврокомісар Кадрі Сімсон підтвердила це", - зазначив український міністр.

Поставки газу в Європу

Країни Європи досі отримують російський газ через Україну по транзитному контракту та через Туреччину. У ЄС досить успішно знайшли заміну втраченим постачанням через Nord Stream.

Євросоюз заявляв, що блок повинен прагнути зменшити свою залежність від Москви у питанні газу. Так, РФ є другим за величиною постачальником зрідженого газу в Європу після США.

Днями європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що країни ЄС не зацікавлені в продовженні контракту на транзит газу з Росії. У Євросоюзу є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання газу.

Газовий контракт між Україною та РФ

Нагадаємо, що поточну транзитну угоду між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" було укладено наприкінці 2019 року терміном на 5 років. Незважаючи на широкомасштабну війну, Україна дозволяє російському газу проходити через свою територію до таких країн, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина. Поточний обсяг транзиту становить 42 млн кубометрів на добу.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що шанси України та Росії домовитися про продовження контракту на транзит газу після 2024 року незначні.

При цьому Україна не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом", який закачується у грудні 2024 року.