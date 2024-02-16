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Италия теперь независима от поставок российского газа, - глава Минприроды

Пятница 16 февраля 2024 06:50
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Италия теперь независима от поставок российского газа, - глава Минприроды Фото: в Италии заявили, что избавились от зависимости от российского газа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Гильберто Фратин на встрече с министром энергетики Украины Германом Галущенко высказался об отказе своей страны от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго Украины.

В ходе беседы стороны затронули вопрос продления контракта на транзит российского газа в европейские страны через территорию Украины.

"Итальянская сторона проинформировала, что после начала полномасштабной войны в Украине смогла сменить поставщика природного газа", - говорится в сообщении.

Так, ранее около 40% потребностей "голубого топлива" Италия импортировала из России.

"На сегодняшний день мы независимы от поставок российского газа", - подчеркнул Фратин.

По словам Галущенко, сейчас продолжаются "интенсивные обсуждения" того, что будет в Европе в случае прекращения транзита российского газа через Украину.

"Но большая часть Европы к этому точно готова, еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила это", - отметил украинский министр.

Поставки газа в Европу

Страны Европы до сих пор получают российский газ через Украину по транзитному контракту и через Турцию. В ЕС достаточно успешно нашли замену утраченными поставками через Nord Stream.

Евросоюз заявлял, что блок должен стремиться снизить свою зависимость от Москвы в вопросе газа. Так, РФ является вторым по величине поставщиком сжиженного газа в Европу после США.

На днях европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа из России. У Евросоюза есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок газа.

Газовый контракт между Украиной и РФ

Напомним, что текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" было заключено в конце 2019 года сроком на 5 лет. Несмотря на широкомасштабную войну, Украина позволяет российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия. Текущий объем транзита составляет 42 млн. кубометров в сутки.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что шансы Украины и России договориться о продлении контракта на транзит газа после 2024 года незначительны.

При этом Украина не планирует продлевать транзитный контракт с "Газпромом", который скачивается в декабре 2024 года.

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