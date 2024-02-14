ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з РФ, - єврокомісар

Країни Європейського союзу не зацікавлені в продовженні контракту на транзит газу з Росії. У ЄС є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання газу.

Про це заявила європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України.

За її словами, повернення до звичних відносин з Росією неможливе.

"ЄС не зацікавлений у продовженні контракту про транзит газу з росіянами. Ми готувалися до закінчення цього контракту протягом двох років, відколи почалися маніпуляції на газовому ринку, і у нас є альтернативні варіанти для забезпечення безпеки постачання. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу", - заявила вона.

Російський газ у Європі

Хоча ЄС поступово знизив свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, він, як і раніше, отримує газ з Росії. Частина країн Євросоюзу продовжує імпортувати російський газ, попри війну проти України. Зокрема, цим займається Угорщина.

Нещодавно повідомлялось, що Іспанія збільшила імпорт російського газу минулого року на 35%. Більша частина надходить до країни морем.

Але постачання все ж таки зменшуються. За інформацією Reuters, постачання "Газпрому" до Європи у 2023 році скоротилося більш ніж у два рази.

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