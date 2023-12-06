"Нафтогаз" не планує продовжувати контракт з "Газпромом"

НАК "Нафтогаз України" не планує продовження транзитного контракту з російським "Газпромом" після 2024 року, коли закінчується дія контракту, підписаного у 2019 році. Перебоїв з постачанням газу в Україні не буде.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова НАК Олексій Чернишов.

"Формальний строк дії контракту - до кінця 2024 року. Безумовно, "Нафтогаз" не планує ініціювати продовження цього контракту. Крапка", - сказав Чернишов.

Зараз НАК продовжує виконання своїх зобов'язань задля забезпечення стабільного постачання енергоресурсів, в першу чергу країнам Євросоюзу. "Для них це питання забезпечення енергією під час зими", - сказав голова НАК.

Поточний обсяг транзиту, за його словами, складає 42 млн кубічних метрів на добу. "Це стабільний показник з невеличкими коливаннями протягом останніх 8 місяців", - зазначив Чернишов.

Без перебоїв

Якщо транзит буде припинено, перебоїв з газопостачанням не має бути. "Ми готові до такого сценарію і відповідні кроки будуть зроблені", - сказав голова НАК.

Чернишов визнав, що у такому разі витрати газу для перекачки його з західних регіонів у східні збільшаться, але на невеликий обсяг, який може бути покрити.

"З точки зору обсягів ВТВ (виробничо-технологічні втрати - ред.) оператора ОГТС, вони трошки збільшаться, для того, щоб обслуговувати цей процес, в порівнянні з поточними обсягами. Але це цілком можливо", - зазначив голова НАК.

Транзитна угода

Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським "Газпромом" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Попри війну "Україна" дозволяє російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Російський президент Володимир Путін минулого року зробив ставку на енергетичну кризу в Європі, припинивши постачання трубопровідного газу. У результаті "Газпром" фактично втратив свій головний ринок у Європі, який приносив йому десятки мільярдів доларів на рік.

"Газпром" припинив публікацію даних про постачання газу до Європи. Однак розрахунки показують, що обсяги у 2023 році впали більш ніж удвічі.