Шанси невеликі: Галущенко про продовження контракту на транзит російського газу після 2024 року

Шанси України та Росії домовитися про продовження п'ятирічного контракту на транзит газу, підписаного у 2019 році, невеликі. На маршрут через Україну припадає майже 5% всього імпорту газу до Європи.

"Я справді не можу уявити, як це може бути на двосторонній основі", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи Україна готова продовжити угоду з Москвою після торішнього вторгнення. Він додав, що Україна готується до скорочення постачання.

Рішення Москви скоротити постачання газу до Європи минулого року спровокувало енергетичну кризу, роздуло інфляцію, підвищивши вартість життя на всьому континенті. Але в той час як кілька маршрутів було перекрито, український газопровід є одним із двох, які продовжують постачати газ, хоч і в зменшених обсягах.

За даними енергетичної консалтингової компанії ICIS, у травні Австрія отримувала близько половини імпорту російського газу через Україну, натомість Словаччина 95%, повідомляє FT.

Європа буде відносно готова до подальшого уповільнення поставок після адаптації до аналогічних скорочень у минулому за рахунок зниження попиту та пошуку альтернативних імпортних поставок, таких як скраплений природний газ (СПГ), заявив Галущенко.

Транзитний контракт

Попри повномасштабне вторгнення в країну сил Кремля у лютому минулого року, Україна, як і раніше, отримує плату за транзит, дозволяючи російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

Поточна транзитна угода між НАК "Нафтогаз України" та російським ПАТ "Газпром" укладена наприкінці 2019 року терміном на п'ять років. Воно передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту обсягом 65 млрд куб. м (178 млн куб. м на добу) у 2020 році та по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) у 2021-2024 роках.