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Італія та Україна у травні підпишуть угоду про відновлення Одеси, - глава МЗС

Четвер 25 квітня 2024 03:48
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Італія та Україна у травні підпишуть угоду про відновлення Одеси, - глава МЗС Фото: Італія та Україна у травні підпишуть угоду про відновлення Одеси (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Італія має намір підписати тристоронню угоду з Україною та ЮНЕСКО про відновлення Одеси та Спасо-Преображенського собору, який сильно постраждав внаслідок російського ракетного удару минулого року.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"15 травня ми підпишемо угоду з Києвом та ЮНЕСКО тут, у Римі, про реконструкцію Одеси та її собору", - сказав Таяні на сесії питань у нижній палаті парламенту.

Зазначається, що у лютому Італія та ЮНЕСКО вже підписали у Києві угоду про виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

"Як голова "Великої сімки", ми продовжуємо працювати заради справедливого світу", - заявив Таяні законодавцям, додавши, що підтримка енергетичної системи України також є пріоритетом для Італії на чолі G7.

Удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі

У ніч із 23 на 24 липня минулого року окупанти завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Через атаку росіян суттєво пошкоджено дах та стіни храму, ворожа ракета потрапила до центрального вівтаря.

Раніше Італія заявляла про готовність долучитися до відновлення собору. Невдовзі після цього у жовтні 2023 року Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Одеса Італія Інфраструктура Вторгнення Росії до України
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