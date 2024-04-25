Италия и Украина в мае подпишут соглашение о восстановлении Одессы, - глава МИД
Италия намерена подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, который сильно пострадал в результате российского ракетного удара в прошлом году.
Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора", - сказал Таяни на сессии вопросов в нижней палате парламента.
Отмечается, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже подписали в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.
"Как председатель "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил Таяни законодателям, добавив, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии во главе G7.
Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе
В ночь с 23 на 24 июля прошлого года оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки россиян существенно повреждены крыша и стены храма, вражеская ракета попала в центральный алтарь.
Ранее Италия заявляла о готовности приобщиться к восстановлению собора. Вскоре после этого, в октябре 2023 года Италия и Украина подписали соглашение о реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора
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