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Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Понеділок 02 жовтня 2023 15:03
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Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі Фото: Італія та Україна підписали угоду про відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Італія та Україна підписали угоду про реконструкцію Спасо-Преображенського кафедрального собору, який був пошкоджений під час атаки росіян на Одесу 23 липня.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні перед початком засідання Ради міністрів ЄС у Києві повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

"Ми підписали угоду про реконструкцію Одеського собору, і це політичний і культурний посил для України. Ми тут, щоб зміцнювати Україну і міжнародне право", - сказав Таяні.

Міністр додав, що Італія хоче підтримати Україну та захистити міжнародне право.

"Не може бути миру без справедливості", - наголосив він.

Обстріл Спасо-Преображенського кафедрального собору

Вночі 23 липня окупанти завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Через атаку частково зруйновано будівлю храму та дах. Ворожа ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування", а одеська єпархія засудила терористичний акт росіян. Зазначимо, що раніше Італія заявляла, що готова долучитися до відбудови собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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