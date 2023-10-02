Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе
Италия и Украина подписали соглашение о реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора, поврежденного во время атаки россиян на Одессу 23 июля.
Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни перед началом заседания Совета министров ЕС в Киеве сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.
"Мы подписали соглашение о реконструкции Одесского собора, и это политический и культурный посыл для Украины. Мы здесь, чтобы укреплять Украину и международное право", - сказал Таяни.
Министр добавил, что Италия хочет поддержать Украину и защитить международное право.
"Не может быть мира без справедливости", - подчеркнул он.
Обстрел Спасо-Преображенского кафедрального собора
Ночью 23 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки частично разрушены здания храма и крыша. Вражеская ракета попала в центральный алтарь.
УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях", а одесская епархия осудила террористический акт россиян. Отметим, что ранее Италия заявляла, что готова приобщиться к восстановлению собора.
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