Италия и Украина подписали соглашение о восстановлении Спасо-Преображенского собора в Одессе

Италия и Украина подписали соглашение о реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора, поврежденного во время атаки россиян на Одессу 23 июля.

Об этом заявил вице-премьер-министр и министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни перед началом заседания Совета министров ЕС в Киеве сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

"Мы подписали соглашение о реконструкции Одесского собора, и это политический и культурный посыл для Украины. Мы здесь, чтобы укреплять Украину и международное право", - сказал Таяни.

Министр добавил, что Италия хочет поддержать Украину и защитить международное право.

"Не может быть мира без справедливости", - подчеркнул он.

Обстрел Спасо-Преображенского кафедрального собора

Ночью 23 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки частично разрушены здания храма и крыша. Вражеская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях", а одесская епархия осудила террористический акт россиян. Отметим, что ранее Италия заявляла, что готова приобщиться к восстановлению собора.

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