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Італія почала допомагати з відновленням Спасо-Преображенського собору в Одесі

Фото: Спасо-Преображенський собор (t.me/odesacityofficial)
Автор: Дмитро Браславський

Італія залучила дві авторитетні культурні установи, щоб допомогти відновити Спасо-Преображенський собор в Одесі. Його минулого місяця обстріляла російська армія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Італії.

"У ніч на 23 липня російські бомбардування серйозно пошкодили будівлю, яка є символом культурної та релігійної історії Одеси та України: великий православний Спасо-Преображенський собор", - йдеться у заяві.

Зазначається, що його побудували у 1794 році і реконструювали у 2005 році.

Відновлення собору

"Щоб також відзначити довгу і дуже багату історію обмінів між Одесою та італійською культурою, яка призвела до того, що італійські архітектори розробили план міста і найзнаковіші будівлі наприкінці 18-го століття, італійський уряд залучив дві найавторитетніші культурні установи Італії", - заявили в уряді.

Зазначається, що йдеться про Міланську трієнале і музей MAXXI в Римі. Вони мають зібрати найкращі економічні, технічні та культурні ресурси, здатні зробити свій внесок у відновлення Спасо-Преображенського собору.

Які відновлювальні роботи вже тривають

Італійські реставраційні школи, тобто факультети університетів, професійні інститути, студії та лабораторії, сьогодні використовують свій традиційний досвід для проєкту з відновлення та покращення стін і фресок, що постраждали від російських бомб.

В італійському уряді додали, що тим самим відзначається вікова дружба між двома народами та ефективне відродження міста.

Обстріл Спасо-Преображенського кафедрального собору

Вночі 23 липня окупанти завдали ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Через атаку частково зруйновано будівлю храму та дах. Ворожа ракета влучила у центральний вівтар.

УПЦ МП заявила про "колосальні руйнування", а одеська єпархія засудила терористичний акт росіян. Зазначимо, що Італія готова долучитися до відбудови собору.

Більше про те, чим відомий собор, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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