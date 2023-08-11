Италия начала помогать с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе

"В ночь на 23 июля российские бомбардировки серьезно повредили здание, которое является символом культурной и религиозной истории Одессы и Украины: большой православный Спасо-Преображенский собор", - говорится в заявлении.

Отмечается, что его построили в 1794 году и реконструировали в 2005 году.

Восстановление собора

"Чтобы также отметить долгую и очень богатую историю обменов между Одессой и итальянской культурой, которая привела к тому, что итальянские архитекторы разработали план города и самые знаковые здания в конце 18-го века, итальянское правительство привлекло два самых авторитетных культурных учреждения Италии", - заявили в правительстве.

Отмечается, что речь идет о Миланской триеннале и музее MAXXI в Риме. Они должны собрать лучшие экономические, технические и культурные ресурсы, способные внести свой вклад в восстановление Спасо-Преображенского собора.

Какие восстановительные работы уже продолжаются

Итальянские реставрационные школы, то есть факультеты университетов, профессиональные институты, студии и лаборатории, сегодня используют свой традиционный опыт для проекта по восстановлению и улучшению стен и фресок, пострадавших от российских бомб.

В итальянском правительстве добавили, что тем самым отмечается вековая дружба между двумя народами и эффективное возрождение города.

Обстрел Спасо-Преображенского кафедрального собора

Ночью 23 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки частично разрушены здания храма и крыша. Вражеская ракета попала в центральный алтарь.

УПЦ МП заявила о "колоссальных разрушениях", а одесская епархия осудила террористический акт россиян. Отметим, что Италия готова приобщиться к восстановлению собора.

Больше о том, чем известен собор, – читайте в материале РБК-Украина.