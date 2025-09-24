Італія розгромила Бельгію і стала першим півфіналістом ЧС-2025 з волейболу

Як пройшов матч Італія - Бельгія

Італія почала матч з впевненим пресингом після того, як бельгійці спочатку вийшли вперед.

У першому сеті "Скуадра Адзурра" домінувала та здобула розгромну перемогу 25:13.

У другому сеті італійці знову взяли ініціативу і завершили партію з рахунком 25:18.

Третя партія пройшла за схожим сценарієм – перехопивши лідерство, Італія довела гру до перемоги у трьох сетах 25:18.

Реванш за груповий етап та шлях до півфіналу

Завдяки перемозі Італія взяла реванш у Бельгії за поразку у групі F, де також виступала збірна України. Обидві команди у групі переграли українців з рахунком 3:0.

Наступний суперник Італії

У півфіналі ЧС-2025 Італія зустрінеться з переможцем пари Польща – Туреччина.

Матч відбудеться сьогодні, 24 вересня, о 15:00 за київським часом.