Италия разгромила Бельгию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2025 по волейболу

Действующий чемпион мира сборная Италии стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2025 по волейболу, одолев Бельгию в четвертьфинальном матче со счетом 3:0. Команда взяла реванш за поражение на групповом этапе и продолжит борьбу за медали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Италия начала матч с уверенным прессингом после того, как бельгийцы сначала вышли вперед.
В первом сете "Скуадра Адзурра" доминировала и одержала разгромную победу 25:13.
Во втором сете итальянцы снова взяли инициативу и завершили партию со счетом 25:18.
Третья партия прошла по похожему сценарию - перехватив лидерство, Италия довела игру до победы в трех сетах 25:18.
Благодаря победе Италия взяла реванш у Бельгии за поражение в группе F, где также выступала сборная Украины. Обе команды в группе переиграли украинцев со счетом 3:0.
В полуфинале ЧМ-2025 Италия встретится с победителем пары Польша - Турция.
Матч состоится сегодня, 24 сентября, в 15:00 по киевскому времени.
Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".
Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".
