Италия разгромила Бельгию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Италии по волейболу в полуфинале ЧМ-2025 (фото: facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo)
Автор: Екатерина Урсатий

Действующий чемпион мира сборная Италии стала первым полуфиналистом чемпионата мира-2025 по волейболу, одолев Бельгию в четвертьфинальном матче со счетом 3:0. Команда взяла реванш за поражение на групповом этапе и продолжит борьбу за медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Как прошел матч Италия - Бельгия

Италия начала матч с уверенным прессингом после того, как бельгийцы сначала вышли вперед.

В первом сете "Скуадра Адзурра" доминировала и одержала разгромную победу 25:13.

Во втором сете итальянцы снова взяли инициативу и завершили партию со счетом 25:18.

Третья партия прошла по похожему сценарию - перехватив лидерство, Италия довела игру до победы в трех сетах 25:18.

Реванш за групповой этап и путь в полуфинал

Благодаря победе Италия взяла реванш у Бельгии за поражение в группе F, где также выступала сборная Украины. Обе команды в группе переиграли украинцев со счетом 3:0.

Следующий соперник Италии

В полуфинале ЧМ-2025 Италия встретится с победителем пары Польша - Турция.

Матч состоится сегодня, 24 сентября, в 15:00 по киевскому времени.

Где смотреть ЧМ-2025

Прямые трансляции доступны на платформах "Суспільне Спорт", местных каналах "Суспільного" и YouTube-канале "Суспільне Волейбол".

Кроме того, поединки ЧМ-2025 транслируются на "Киевстар ТВ".

