Италия рекомендует национальным авиакомпаниям избегать полетов в небе Украины
Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) дала рекомендации на фоне ситуации вокруг Украины. Авиаперевозчикам страны рекомендовали обходить украинское воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
"ENAC выпустила рекомендацию всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной", - цитирует российское агентство ответ итальянского регулятора на свой запрос.
Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.
Отметим, в Министерстве инфраструктуры заверили, что Украина не будет закрывать свое воздушное пространство.
Как сообщало РБК-Украина, для поддержки украинских авиакомпаний правительство выделило почти 17 млрд гривен, чтобы гарантировать полеты над Украиной.