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Италия рекомендует национальным авиакомпаниям избегать полетов в небе Украины

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Рим, Понедельник 14 февраля 2022 19:39
Италия рекомендует национальным авиакомпаниям избегать полетов в небе Украины Фото: Италия советует не летать над Украиной (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальная служба гражданской авиации Италии (ENAC) дала рекомендации на фоне ситуации вокруг Украины. Авиаперевозчикам страны рекомендовали обходить украинское воздушное пространство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"ENAC выпустила рекомендацию всем итальянским авиакомпаниям не заходить в воздушное пространство над Украиной", - цитирует российское агентство ответ итальянского регулятора на свой запрос.

Напомним, мировые страховые компании предупредили авиаперевозчиков о прекращении страхования самолетов в небе Украины с 14 февраля.

Отметим, в Министерстве инфраструктуры заверили, что Украина не будет закрывать свое воздушное пространство.

Как сообщало РБК-Украина, для поддержки украинских авиакомпаний правительство выделило почти 17 млрд гривен, чтобы гарантировать полеты над Украиной.

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