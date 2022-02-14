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Італія рекомендує національним авіакомпаніям уникати польотів у небі України

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Рим, Понеділок 14 лютого 2022 19:39
Італія рекомендує національним авіакомпаніям уникати польотів у небі України Фото: Італія радить не літати над Україною (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національна служба цивільної авіації Італії (ENAC) дала рекомендації на тлі ситуації навколо України. Авіаперевізникам країни рекомендували обходити український повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"ENAC випустила рекомендацію всім італійським авіакомпаніям не заходити в повітряний простір над Україною", - цитує російське агентство відповідь італійського регулятора на свій запит.

Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Зазначимо, у Міністерстві інфраструктури запевнили, що Україна не закриватиме свій повітряний простір.

Як повідомляло РБК-Україна, для підтримки українських авіакомпаній уряд виділив майже 17 млрд гривень, щоб гарантувати польоти над Україною.

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