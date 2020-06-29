ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Італія долучилася до надання допомоги Україні в подоланні паводків

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 17:06
Італія долучилася до надання допомоги Україні в подоланні паводків
Фото: паводок (facebook.com MNSLVIV)

Італія надасть насосне обладнання для відкачування води

Італія долучилася до надання допомоги в постраждалі від паводків регіони України. Допомога надається після звернення України до Європейського союзу.

Про це повідомляє прес-служба Європейської комісії.

Як заявили в Єврокомісії, сьогодні літак італійського уряду доправить в Україну насосне обладнання для відкачки води у постраждалих від паводків областях.

Також в пакет гуманітарної допомоги входять засоби індивідуального захисту, бензопили, електрогенератори та намети.

"Ми готові надати подальшу допомогу всім, хто знаходиться в постраждалих районах, і підтримати органи цивільного захисту, які прагнуть задовольнити нагальні потреби на місцях", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, 27 червня Євросоюз активував механізм цивільного захисту для допомоги Україні з подоланням руйнівних паводків у західних областях.

Допомогу в подоланні паводків у західних областях України вже запропонували Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Молдова.

Крім того, Угорщина направить на захід України багатонаціональний інженерний батальйон "Тиса", який допоможе боротися з паводками.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Італіяпомощь Украинеповінь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся