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Венгрия направит батальон "Тиса" на ликвидацию последствий непогоды в Украине

Новости » Политика     27.06.2020 - 00:28
Венгрия направит батальон "Тиса" на ликвидацию последствий непогоды в Украине
Фото: батальон "Тиса" в работе (wikipedia.org)

Батальон специализируется на ликвидации последствий стихийных бедствий

Венгрия откликнулась на украинское предложение и согласилась привлечь многонациональный инженерный батальон "ТИСА" для ликвидации последствий наводнений на западе Украины. Этот батальон специализируется именно на таких вопросах.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что сейчас дипломаты работают также с другими странами и НАТО для помощи пострадавшим от стихийного бедствия украинским областям.

"Именно так должны действовать настоящие партнеры и добрые соседи", - поблагодарил Кулеба.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто отметил, что участники батальона готовы отправиться в указанное место, если этого потребует украинская власть.

Инженерный батальон "Тиса" 15 ноября 2002 года в Будапеште главами генеральных штабов венгерской, румынской армий, Вооруженных Сил Словацкой Республики и Украины. Основные задачи батальона: эвакуация людей, оборудования и имущества, участие в восстановлении дорог и расчистке завалов, оборудование и строительство временных мостов, поставка в пострадавшие районы питьевой воды и тому подобное.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что острая фаза ликвидации наиболее тяжелых последствий наводнения на западе Украины займет около десяти дней.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Венгрияпомощьподтоплениезападная Украина
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