Італія приєдналася до Бельгії у критиці плану ЄС про передачу активів РФ Україні, - Politico

Видання посилається на внутрішній документ, з яким вдалось ознайомитись.

Втручання Риму, країни №3 у ЄС за кількістю населення та кількістю голосів - менш ніж за тиждень до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі - підриває надії Європейської комісії на завершення угоди щодо цього плану, пише Politico.

Комісія наполягає на тому, щоб країни-члени ЄС досягли угоди на саміті Європейської ради 18-19 грудня, аби мільярди євро з російських резервів, що зберігаються в банку Euroclear у Бельгії, могли бути вивільнені для підтримки економіки Києва, яка постраждала від війни.

"Тепер Італія похитнула дипломатичну динаміку, розробивши документ разом з Бельгією, Мальтою та Болгарією, в якому закликає Комісію вивчити альтернативні варіанти використання російських активів для підтримки України на плаву протягом наступних років", - пишуть журналісти.

Чотири країни мають на увазі "План Б" щодо випуску спільних боргових зобов'язань ЄС для фінансування України протягом наступних років.

Однак ця ідея має свої проблеми, зазначає видання. Критики впевнені, що вона посилює великий борговий тягар Італії та Франції та вимагає одноголосності, а це означає, що її може ветувати прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує Кремль.

"Ці чотири країни - навіть якщо до них приєднаються прокремлівські Угорщина та Словаччина - не зможуть створити блокуючу меншість, але їхня публічна критика підриває надії Комісії на досягнення політичної угоди наступного тижня", - пише Politico.