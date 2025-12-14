Италия присоединилась к Бельгии в критике плана ЕС о передаче активов РФ Украине, - Politico

Издание ссылается на внутренний документ, с которым удалось ознакомиться.

Вмешательство Рима, страны №3 в ЕС по численности населения и количеству голосов - менее чем за неделю до встречи лидеров ЕС в Брюсселе - подрывает надежды Европейской комиссии на завершение соглашения по этому плану, пишет Politico.

Комиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС достигли соглашения на саммите Европейского совета 18-19 декабря, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть высвобождены для поддержки экономики Киева, пострадавшей от войны.

"Теперь Италия пошатнула дипломатическую динамику, разработав документ вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Комиссию изучить альтернативные варианты использования российских активов для поддержки Украины на плаву в течение следующих лет", - пишут журналисты.

Четыре страны имеют в виду "План Б" по выпуску совместных долговых обязательств ЕС для финансирования Украины в течение следующих лет.

Однако эта идея имеет свои проблемы, отмечает издание. Критики уверены, что она усиливает большое долговое бремя Италии и Франции и требует единогласия, а это означает, что ее может ветировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает Кремль.

"Эти четыре страны - даже если к ним присоединятся прокремлевские Венгрия и Словакия - не смогут создать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Комиссии на достижение политического соглашения на следующей неделе", - пишет Politico.