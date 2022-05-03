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Британия раскрыла содержание нового пакета помощи для Украины

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Украина, Вторник 03 мая 2022 21:16
Британия раскрыла содержание нового пакета помощи для Украины Фото: техника Великобритании (british.army.mastif)
Автор: Евгений Прокопенко

В Британии сообщили подробности нового пакета благотворительной помощи Украине. В частности он включает военную технику и специальное орудие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Великобритании.

Новый пакет военной помощи стоимостью $375 миллионов включает:
- Средства ведения электронной борьбы;
- РЛС контрбатарейной борьбы;
- Средства подавления GPS сигналов;
- дроны для доставки тяжелых грузов;
- Тысячи приборов ночного видения.

МИД Великобритании также выделяет специальные автомобили из своего автопарка для оказания помощи мирному населению:
- 13 бронированных внедорожников стоимость $825 тыс будет доставлено в Украину по запросу правительства Украины;
– Внедорожники оборудованы защитой от высокоскоростных снарядов, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.

Напомним, Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с речью перед Верховной Радой Украины. Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с Россией.

Напомним, сегодня, кроме британского премьера, в украинский парламент обратился и президент Владимир Зеленский.

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