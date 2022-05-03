Британия раскрыла содержание нового пакета помощи для Украины
В Британии сообщили подробности нового пакета благотворительной помощи Украине. В частности он включает военную технику и специальное орудие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Великобритании.
Новый пакет военной помощи стоимостью $375 миллионов включает:
- Средства ведения электронной борьбы;
- РЛС контрбатарейной борьбы;
- Средства подавления GPS сигналов;
- дроны для доставки тяжелых грузов;
- Тысячи приборов ночного видения.
МИД Великобритании также выделяет специальные автомобили из своего автопарка для оказания помощи мирному населению:
- 13 бронированных внедорожников стоимость $825 тыс будет доставлено в Украину по запросу правительства Украины;
– Внедорожники оборудованы защитой от высокоскоростных снарядов, противопехотных мин и самодельных взрывных устройств.
Напомним, Премьер-министр Британии Борис Джонсон сегодня, 3 мая, выступил с речью перед Верховной Радой Украины. Он объявил о новом пакете помощи и выразил свою веру в победу Украины в войне с Россией.
Напомним, сегодня, кроме британского премьера, в украинский парламент обратился и президент Владимир Зеленский.
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