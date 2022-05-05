Італія надасть Україні нову зброю: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

"На підставі закону і розвитку ситуації "на землі" Італія продовжить надавати підтримку Україні в її оборонних цілях від Росії, в тому числі постачаючи установками з нейтралізації вогневих точок", - заявив міністр.

Він також додав, що Італія вже поставила Україні протитанкову зброю, системи ППО надмалої дальності, міномети, артилерійські боєприпаси, системи зв'язку, Засоби індивідуального захисту та набори предметів першої необхідності.