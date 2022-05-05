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Італія надасть Україні нову зброю: що відомо

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Рим, Четвер 05 травня 2022 17:00
Італія надасть Україні нову зброю: що відомо Фото: Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні (flickr.commorh-hr)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні заявив, що Італія продовжить постачати озброєння Україні. Зокрема, Рим поставить установки з нейтралізації вогневих точок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"На підставі закону і розвитку ситуації "на землі" Італія продовжить надавати підтримку Україні в її оборонних цілях від Росії, в тому числі постачаючи установками з нейтралізації вогневих точок", - заявив міністр.

Він також додав, що Італія вже поставила Україні протитанкову зброю, системи ППО надмалої дальності, міномети, артилерійські боєприпаси, системи зв'язку, Засоби індивідуального захисту та набори предметів першої необхідності.

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні додаткову військову допомогу.

Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів.

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