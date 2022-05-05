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Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь

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Хельсинки, Четверг 05 мая 2022 14:36
Финляндия направит Украине дополнительную военную помощь Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (flickr.com/ulkoministerio)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 5 мая, президент Финляндии Саули Ниинисте принял решение о предоставлении Украине дополнительного военного оборудования. Решение было принято после предложения финского правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Финляндии.

"Для того чтобы обеспечить доставку помощи, содержание, способ доставки и график оказания помощи не будут подробно раскрываться и в этот раз", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и состояние ресурсов Сил обороны.

"Финляндия поддерживает Украину различными способами, в том числе военной техникой. Украина очень нуждается в дальнейшей помощи. Мы увеличим объем военной помощи, которую мы отправляем", - заявила министр обороны Антти Кайкконен.

Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.

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