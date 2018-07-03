Италия предоставит корабли береговой охране Ливии для борьбы с нелегальными мигрантами

Нелегальных мигрантов, перехваченных в Средиземном море, хотят возвращать обратно в Ливию

Власти Италии направят 12 судов и оборудования для ливийской береговой охраны, чтобы помочь в борьбе с нелегальной миграцией. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли, сообщает DW.

Так, нелегальных мигрантов, перехваченных в Средиземном море, хотят возвращать обратно в Ливию.

Также сообщается, что сегодня ночью поступила информация, что лодка с мигрантами затонула недалеко от ливийского побережья.

Согласно данным информационного агентства AFP, 63 человека считаются пропавшими без вести. Всего на лодке находилось 104 человека, 41 человека удалось спасти.

Отметим, правительство Италии заняло довольно жесткую позицию в отношении мигрантов.

В частности, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов.

Позже глава МВД Италии Маттео Сальвини заявлял, что итальянские порты будут закрыты все лето для кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, которые пытаются переплыть Средиземное море из Африки в Европу.

Кроме того, Сальвини предложил организовывать миграционные центры в Африке, чтобы остановить поток искателей убежища, которые направляются в Западную Европу через Средиземное море.