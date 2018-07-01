Італія на літо закриє порти для кораблів неурядових місій, які рятують мігрантів

Заборона стосується не тільки доступу до портів, але і на постачання палива для кораблів НУО

Італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки в Європу. Про це заявив глава МВС Італії Маттео Сальвини, повідомляє The Local.

"Порти будуть закриті все літо", - зазначив Сальвини.

За його словами, заборона стосується не тільки доступу до портів, але і на "постачання палива для кораблів неурядових організацій".

Разом з тим, він заявив, що Італія з іншими державами "буде продовжувати рятувати всіх тих, кому потрібна допомога".

Нагадаємо, раніше Маттео Сальвини запропонував організовувати мігрантські центри в Африці, щоб зупинити потік шукачів притулку, які прямують до Західної Європи через Середземне море.