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Італія на літо закриє порти для кораблів неурядових місій, які рятують мігрантів

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 12:27
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)
Фото: Маттео Сальвини (facebook com.pg.salviniofficial)

Заборона стосується не тільки доступу до портів, але і на постачання палива для кораблів НУО

Італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки в Європу. Про це заявив глава МВС Італії Маттео Сальвини, повідомляє The Local.

"Порти будуть закриті все літо", - зазначив Сальвини.

За його словами, заборона стосується не тільки доступу до портів, але і на "постачання палива для кораблів неурядових організацій".

Разом з тим, він заявив, що Італія з іншими державами "буде продовжувати рятувати всіх тих, кому потрібна допомога".

Нагадаємо, раніше Маттео Сальвини запропонував організовувати мігрантські центри в Африці, щоб зупинити потік шукачів притулку, які прямують до Західної Європи через Середземне море.

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Теги публікації: Італія, порт, корабль, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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