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Інтерв'ю

Італія надасть кораблі береговій охороні Лівії для боротьби з нелегальними мігрантами

НовиниПолітика    03.07.2018 - 12:01
Фото: мігранти (twitter.com/Human Rights Watch)
Фото: мігранти (twitter.com/Human Rights Watch)

Нелегальних мігрантів, перехоплених в Середземному морі, хочуть повертати назад до Лівії

Влада Італії спрямує 12 суден та обладнання для лівійської берегової охорони, аби допомогти у боротьбі з нелегальною міграцією. Про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Італії Даніло Тонінеллі, повідомляє DW.

Так, нелегальних мігрантів, перехоплених в Середземному морі, хочуть повертати назад до Лівії.

Також повідомляється, що сьогодні вночі надійшла інформація, що човен з мігрантами затонув неподалік лівійського узбережжя.

Згідно з даними інформаційної агенції AFP, 63 особи вважаються зниклими безвісти. Всього на човні перебувало 104 людини, 41 особу вдалося врятувати.

Зазначимо, уряд Італії наразі зайняв досить жорстку позицію щодо мігрантів.

Зокрема, 11 червня Італія і Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів.

Пізніше глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявляв, що італійські порти будуть закриті все літо для кораблів неурядових організацій, які рятують мігрантів, які намагаються переплисти Середземне море з Африки в Європу.

Окрім того, Сальвіні запропонував організовувати міграційні центри в Африці, щоб зупинити потік шукачів притулку, які прямують до Західної Європи через Середземне море.

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Теги публікації: Італія, Ливия, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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