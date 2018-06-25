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Інтерв'ю

В Італії заборонили рятувальникам допомагати судам з біженцями

НовиниПолітика    25.06.2018 - 08:44
Фото: рятувальне судно Aquarius (marinetraffic.com)
Фото: рятувальне судно Aquarius (marinetraffic.com)

Раніше Італія і Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів

Уряд Італії заборонив рятувальникам допомагати судам з біженцями в Середземному морі, незважаючи на подані ними сигнали лиха. Про це повідомляє Independent.

Так, вчора, 24 червня, італійські рятувальники отримали шість сигналів лиха від суден, що перевозять мігрантів з Північної Африки в Європу.

Однак, за словами італійських чиновників, судна перебували в територіальних водах Лівії, тому відповідальність за порятунок людей лежить на Тріполі.

Відзначимо, 11 червня Італія і Мальта відмовилися прийняти врятованих мігрантів. Тоді президент Франції Еммануель Макрон розкритикував владу Італії.

У свою чергу віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що влада Франції погодилися прийняти в Іспанії близько 600 нелегальних мігрантів, яких врятували волонтери в море на судні Aquarius.

Пізніше, частина мігрантів з судна Aquarius висадилися в порту Валенсії (Іспанія).

Також відзначимо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що підтримує введення фінансових санкцій відносно країн Європейського союзу, які відмовляються приймати біженців.

У свою чергу глава МВС Італії Маттео Сальвини заявив, що слова Еммануеля Макрона про те, що в Італії немає проблем з мігрантами, є проявом зарозумілості.

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Теги публікації: Італія, Мігранти, спасатели, миграционный кризис в ЕС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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