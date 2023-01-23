Італія планує повністю відмовитися від російського газу до 2025 року

Про це заявив гендиректор найбільшої італійської нафтогазової компанії Eni Клаудіо Дескальці, супроводжуючи прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні під час офіційного візиту до Алжиру.

"Я оптимістично налаштований, що ми зможемо скоротити російські поставки газу до нуля взимку 2024-2025 років. Я б сказав, що якщо ми будемо продовжувати так, як є, все піде в правильному напрямку", - сказав Дескальці.

За його словами, Алжир щорічно збільшує постачання газу до Італії. Зокрема, у 2021 році Італія отримала 21 млрд кубометрів газу, в 2022-му - 25 млрд, а в 2023 році планує отримати 28 млрд кубометрів газу.

"Прогноз щодо відмови від поставок російського газу в Італію? Я налаштований позитивно на зиму 2024/25 року", - прокоментував Клаудіо Дескальці.