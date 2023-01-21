Ціни на газ у Європі зросли вперше з початку грудня: що стало причиною

Ціни на природний газ у Європі показали перше тижневе зростання з початку грудня. Ціна на хабі TTF у Нідерландах у п'ятницю, 20 січня, піднялася на 10% до 67 євро за мегават-годину (близько 760 доларів за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Хоча рівні у сховищах у регіоні набагато перевищують сезонні норми, а імпорт зрідженого природного газу продовжується, похолодання збільшило споживання. Трейдери також уважно стежать за конкуренцією з Азією за паливо, оскільки світовий ринок залишається напруженим.

Раніше цього тижня ціна опустилася до 600 доларів за тисячу кубометрів. М'яка погода цієї зими допомогла зберегти високі запаси, що змусило деяких політиків припустити, що найгірше з енергетичної кризи в Європі вже позаду.

Проте є побоювання, що використання палива може почати відновлюватись після того, як ціни впали до 16-місячного мінімуму.

"В той час, як ситуація зі сховищами з надлишком ЗПГ підштовхують ринок до зниження, ми стикаємося з опором з боку потенційного промислового попиту", - сказав Том Марцек-Мансер, голова відділу газової аналітики ICIS у Лондоні. Він зазначив, що виробництво аміаку в Європі знову стало прибутковим, що може спричинити збільшення споживання.

Крім того, постачання з Норвегії залишаються обмеженими у зв'язку з технічним обслуговуванням. Постачання з Росії через Україну також скоротилися цього тижня, хоча деякі аналітики припускають, що це може бути пов'язане зі зниженням попиту з боку покупців, а не з проблемами з поставками.

Перебої у роботі АЕС у Франції посилюють занепокоєння ринку: у п'ятницю скорочення потужностей на іншому блоці Electricite de France SA було продовжено на шість тижнів.

"Хоча перспективи, безумовно, покращилися, ми, як і раніше, очікуємо на волатильність цін на газ у найближчі місяці. Ринок не повинен заспокоюватися, через теплу погоду цієї зими", йдеться у замітці аналітиків JPMorgan Chase & Co.