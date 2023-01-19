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В Німеччині заявили про повну незалежність від російських енергоносіїв

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Німеччина, Четвер 19 січня 2023 05:44
В Німеччині заявили про повну незалежність від російських енергоносіїв Фото: Німеччина заявила про незалежність від російських газу та нафти (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами, Німеччина знайшла нові джерела імпорту енергоносіїв - наприклад, газ імпортується із Норвегії та США.

"Так, звичайно, Німеччина все ще залежить від імпорту енергоносіїв, але сьогодні вже не від імпорту з Росії, а від світових ринків", - сказав він.

Тож якщо раніше Німеччина імпортувала з Росії близько 50% газу і більше 30% всієї нафти, то зараз ці показники нульові.

Нагадаємо, Німеччина підписала перший довгостроковий контракт на закупівлю газу з Катару.

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