Италия планирует полностью отказаться от российского газа к 2025 году

Об этом заявил гендиректор крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци, сопровождая премьер-министра Италии Джорджи Мелони во время официального визита в Алжир.

"Я оптимистично настроен, что мы сможем сократить российские поставки газа до нуля зимой 2024-2025 годов. Я бы сказал, что если мы будем продолжать так, как есть, все пойдет в правильном направлении", - сказал Дескальце.

По его словам, Алжир ежегодно увеличивает поставки газа в Италию. В частности, в 2021 году Италия получила 21 млрд кубометров газа, в 2022-м - 25 млрд, а в 2023 году планирует получить 28 млрд кубометров газа.

"Прогноз об отказе от поставок российского газа в Италию? Я настроен положительно на зиму 2024/25 года", - прокомментировал Клаудио Дескальци.