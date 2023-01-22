Макрон і Шольц домовилися розробити спільний механізм закупівлі газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Як пише видання, про це 22 січня повідомив французький президент Еммануель Макрон на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцем, яку вони провели після зустрічі з нагоди 60-річчя договору про примирення між Францією і Німеччиною.

"Ми вирішили працювати разом над загальними механізмами закупівель газу", - сказав Макрон.

Він додав, що маршрут трубопроводу для транспортування водню між Барселоною і Марселем буде доведено до Німеччини. За його словами, проєкт зв'яже країни південно-західної Європи з німецькими землями. При цьому Макрон наголосив, що Берлін офіційно стане партнером у стратегії розвитку водневої інфраструктури.

"Ми вирішили розширити проєкт H2Med, який завдяки європейському фінансуванню з’єднує Португалію, Іспанію та Францію з Німеччиною, яка буде партнером у цій стратегії розвитку водневої інфраструктури, - заявив президент Франції.