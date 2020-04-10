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Италия планирует продлить карантин до начала мая

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 14:11
Италия планирует продлить карантин до начала мая
Фото: Джузеппе Конте (facebook.comsanmateo)

Конте опасается, что возобновление работы экономики на полную мощность разрушит все результаты

Для противодействия распространения коронавируса власти Италии планируют продлить карантин до 3 мая. Об этом сообщает Corriere Della Sera.

Как сообщается, премьер-министр Джузеппе Конте сегодня-завтра должен принять указ, который предусматривает собой продолжение карантинных ограничений до 3 мая.

В новом приказе, вероятно, позволят открыться библиотекам, канцелярским магазинам, производителям сельскохозяйственной техники, лесопромысловым компаниям и, возможно, магазинам одежды для детей. Однако карантинные ограничения с запретом выхода из дома и закрытие большинства предприятий продолжится, поскольку Конте опасается, что возобновление работы экономики на полную мощность разрушит все результаты полученные во время карантина.

Напомним, в Италии вновь зафиксировали увеличение смертности от коронавируса, за сутки умерло 610 человек. Всего в настоящее время в стране болеют 96 877 человек. Выздоровели за все время эпидемии 28 470 человек, из них 1979 - за прошедшие сутки.

Кроме того, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом правительство будет готово частично ослабить карантинные ограничения до конца апреля. Такое заявление было сделано после того, как за минувшие сутки в стране от COVID-19 выздоровели 2099 человек, что является рекордным показателем за время пандемии.

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