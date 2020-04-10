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Італія планує продовжити карантин до початку травня

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 14:11
Італія планує продовжити карантин до початку травня
Фото: Джузеппе Конте (facebook.comsanmateo)

Конте побоюється, що відновлення роботи економіки на повну потужність зруйнує всі результати

Задля протидії поширенню коронавірусу влада Італії планує продовжити карантин до 3 травня. Про це повідомляє Corriere Della Sera.

Як повідомляється, прем’єр-міністр Джузеппе Конте сьогодні-завтра має ухвалити указ, який передбачає собою продовження карантинних обмежень до 3 травня.

У новому наказі, ймовірно, дозволять відкритися бібліотекам, канцелярським магазинам, виробникам сільськогосподарської техніки, лісопромисловим компаніям і, можливо, магазинам одягу для дітей. Однак карантинні обмеження із забороною виходу з дому і закриття більшості підприємств продовжиться, оскільки Конте побоюється, що відновлення роботи економіки на повну потужність зруйнує всі результати здобуті під час карантину.

Нагадаємо, в Італії знову зафіксували збільшення смертності від коронавірусу, за добу померли 610 осіб. Всього на цей час в країні хворіють 96 877 осіб. Одужали за весь час епідемії 28 470 осіб, з них 1979 - за минулу добу.

Крім того, раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що у разі подальшого зниження захворюваності коронавірусом уряд буде готовий частково послабити карантинні обмеження до кінця квітня. Таку заяву було зроблено після того, як за минулу добу в країні від COVID-19 одужали 2099 осіб, що є рекордним показником за час пандемії.

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