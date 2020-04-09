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Италия может начать ослаблять карантин к концу апреля

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 12:28
Италия может начать ослаблять карантин к концу апреля
Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

За сутки от коронавируса выздоровело рекордное число итальянцев

В случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом Италия будет готова частично ослабить карантинные ограничения к концу апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, национальный карантин, введенный 9 марта, может быть ослаблен только постепенно.

"Мы не можем переходить от полного закрытия до восстановления экономической активности. Мы должны делать все постепенно. Вероятно, если ученые дадут такое разрешение, мы можем начать ослаблять отдельные меры уже к концу этого месяца", - заявил Конте.

Сегодня Министерство здравоохранения Италии сообщило, что за сутки в стране от коронавируса излечились 2099 человек, что является рекордным показателем с начала эпидемии. Общее число выздоровевших от инфекции возросло до 26,5 тыс. человек.

Всего в Италии, согласно последним данным, зафиксировано почти 140 тыс. заражений вирусом. Число смертей превысило 17,5 тыс.

Детальнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 9 апреля - в материале РБК-Украина.

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