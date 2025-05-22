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Італія підтримує план ЄС щодо відмови від російського газу

Італія, Четвер 22 травня 2025 19:45
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Італія підтримує план ЄС щодо відмови від російського газу Фото: Італія підтримує план ЄС щодо відмови від російського газу до 2027 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Італія повністю підтримує зусилля Європейського Союзу щодо припинення імпорту російського газу. План відмови від палива з РФ хочуть реалізувати до кінця 2027 року.

Про це заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Італія повністю підтримує ці зусилля", - сказав Пікетто-Фратін.

За його словами, Італія минулого року імпортувала невелику кількість російського газу, який переважно експортувався до Австрії. Тепер країна незалежна від постачання газу з РФ.

Під час візиту до Вашингтона у квітні прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні обговорила з президентом США Дональдом Трампом потенційне збільшення імпорту зрідженого природного газу до Італії зі США. Міністр енергетики Італії заявив, що будь-яка така закупівля повинна базуватися на конкурентних цінах.

"Те, що ми збільшили потужності регазифікації, означає, що є можливість купувати більше СПГ, якщо він буде конкурентоспроможним порівняно з газом, що надходить трубопроводом", - зазначив Пікетто-Фратін.

Водночас він додав, що американський СПГ наразі пропонується за високими цінами, коли він потрапляє до Європи.

ЄС відмовляється від російського газу

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну питання постачання російського газу стало стратегічно важливим для ЄС. Російське паливо почали поступово витісняти з європейського енергетичного ринку.

За інформацією Bloomberg, після початку війни країни ЄС скоротили закупівлі російського газу з понад 40% до приблизно 19% від загального імпорту. Водночас вони залишаються залежними від СПГ, обсяги якого зросли до рекордного рівня. Зазначається, що відмова від газу Росії не повинна суттєво вплинути на ціни, а також енергетичну безпеку ЄС.

На початку квітня ЄС підготував "дорожню карту" щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.

"Дорожня карта" зобов'язуватиме вже у червні запропонувати заборону на нові контракти на імпорт російського газу та короткострокові угоди до кінця поточного року.

Водночас у Єврокомісії відкинули можливість відновлення закупівель російського палива після завершення війни, адже це буде "історичною помилкою" для Європи.

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