Італія підтримує план ЄС щодо відмови від російського газу

Італія повністю підтримує зусилля Європейського Союзу щодо припинення імпорту російського газу. План відмови від палива з РФ хочуть реалізувати до кінця 2027 року.

Про це заявив міністр енергетики Італії Джильберто Пікетто-Фратін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Італія повністю підтримує ці зусилля", - сказав Пікетто-Фратін.

За його словами, Італія минулого року імпортувала невелику кількість російського газу, який переважно експортувався до Австрії. Тепер країна незалежна від постачання газу з РФ.

Під час візиту до Вашингтона у квітні прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні обговорила з президентом США Дональдом Трампом потенційне збільшення імпорту зрідженого природного газу до Італії зі США. Міністр енергетики Італії заявив, що будь-яка така закупівля повинна базуватися на конкурентних цінах.

"Те, що ми збільшили потужності регазифікації, означає, що є можливість купувати більше СПГ, якщо він буде конкурентоспроможним порівняно з газом, що надходить трубопроводом", - зазначив Пікетто-Фратін.

Водночас він додав, що американський СПГ наразі пропонується за високими цінами, коли він потрапляє до Європи.