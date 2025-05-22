Италия поддерживает план ЕС по отказу от российского газа до 2027 года
Италия полностью поддерживает усилия Европейского Союза по прекращению импорта российского газа в блок до 2027 года.
Об этом заявил министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Италия полностью поддерживает эти усилия", - сказал Пикетто-Фратин.
По его словам, Италия в прошлом году импортировала небольшое количество российского газа, который в основном экспортировался в Австрию. Теперь страна независима от поставок газа из РФ.
Во время визита в Вашингтон в апреле премьер-министр Италии Джорджия Мелони обсудила с президентом США Дональдом Трампом потенциальное увеличение импорта сжиженного природного газа в Италию из США. Министр энергетики Италии заявил, что любая такая закупка должна базироваться на конкурентных ценах.
"То, что мы увеличили мощности регазификации, означает, что есть возможность покупать больше СПГ, если он будет конкурентоспособным по сравнению с газом, поступающим по трубопроводу", - отметил Пикетто-Фратин.
В то же время он добавил, что американский СПГ сейчас предлагается по высоким ценам, когда он попадает в Европу.
ЕС отказывается от российского газа
Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину вопрос поставок российского газа стал стратегически важным для ЕС. Российское топливо начали постепенно вытеснять с европейского энергетического рынка.
По информации Bloomberg, после начала войны страны ЕС сократили закупки российского газа с более 40% до примерно 19% от общего импорта. В то же время они остаются зависимыми от СПГ, объемы которого выросли до рекордного уровня. Отмечается, что отказ от газа России не должен существенно повлиять на цены, а также энергетическую безопасность ЕС.
В начале апреля ЕС подготовил "дорожную карту" по запрету импорта российского газа до конца 2027 года.
"Дорожная карта" обяжет уже в июне предложить запрет на новые контракты на импорт российского газа и краткосрочные соглашения до конца текущего года.
В то же время в Еврокомиссии отвергли возможность возобновления закупок российского топлива после завершения войны, ведь это будет "исторической ошибкой" для Европы.
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