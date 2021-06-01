Италия перестала признавать украинские водительские права

"Украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

В настоящее время Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии работают над тем, чтобы подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

После вступления нового соглашения в силу украинские водители снова смогут обменивать свои удостоверения на итальянские.