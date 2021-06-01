Италия перестала признавать украинские водительские права

С сегодняшнего дня, 1 июня, в Италии перестали признавать украинские водительские права. Поскольку между странами временно утратило силу соответствующее соглашение.
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии в Facebook.
"Украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения временно прекратило свое действие с 1 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
В настоящее время Министерство внутренних дел Украины и Министерство инфраструктуры и транспорта Италии работают над тем, чтобы подписать новое соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.
После вступления нового соглашения в силу украинские водители снова смогут обменивать свои удостоверения на итальянские.
Напомним, в 2015 году было подписано межправительственное соглашение, согласно которому украинские водительские права признаются в Италии.
Кроме того, с 20 мая в Британии можно обменять украинские водительские права на британский документ без прохождения экзаменов.
Добавим, что Катар и Украина подписали соглашение о взаимном признании водительских прав.
Ранее соглашение о признании прав Украина подписала с ОАЭ.