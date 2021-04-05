ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина и Катар подписали соглашение о взаимном признании водительских прав

Новина українською → Катар, Понедельник 05 апреля 2021 15:41
Украина и Катар подписали соглашение о взаимном признании водительских прав Фото: украинские водительские права будут признавать в Катаре (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Катар будет признавать водительские права Украины. Соответствующее соглашение было подписано во время визита в Катар украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил Зеленский.

"Мы подписали признания дипломов наших моряков, это очень важно, а также наших водительских прав", - заявил президент.

По его словам, всего представители украинской делегации подписали 15 документов с катарской стороной - 13 межгосударственных документов и 2 контракта.

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар. Во время встречи украинская делегация обсудила перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества с представителями Катара.

Ранее в МИД Украины говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в феврале этого года Украина подписала соглашение о совместном признании водительских прав с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Катар водительские права
NEWS
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
У Путина заявили о полном разрыве отношений России и Украины. Говорят, что сожалеют
DAILY
Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Смена курса. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться во власть