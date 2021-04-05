Украина и Катар подписали соглашение о взаимном признании водительских прав

Катар будет признавать водительские права Украины. Соответствующее соглашение было подписано во время визита в Катар украинской делегации во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, всего представители украинской делегации подписали 15 документов с катарской стороной - 13 межгосударственных документов и 2 контракта.

"Мы подписали признания дипломов наших моряков, это очень важно, а также наших водительских прав", - заявил президент.

Напомним, 5 апреля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Катар. Во время встречи украинская делегация обсудила перспективы сотрудничества в сферах энергетики, продовольственной безопасности, инфраструктуры и военно-технического сотрудничества с представителями Катара.

Ранее в МИД Украины говорили, что Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов, которые могут быть реализованы в Украине.

Также РБК-Украина писало, что в феврале этого года Украина подписала соглашение о совместном признании водительских прав с Объединенными Арабскими Эмиратами.