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Італія перестала визнавати українські водійські права

Автор: РБК-Україна

Відсьогодні, 1 червня, в Італії перестали визнавати українські водійські права. Оскільки між країнами тимчасово втратила чинність відповідна угода.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Італії у Facebook.

"Українсько-італійська Угода про взаємне визнання та обмін водійського посвідчення тимчасово припинила свою дію з 1 червня 2021 року. Будь - які повідомлення про автоматичне продовження дії Угоди не відповідають дійсності", - йдеться в повідомленні.

В даний час Міністерство внутрішніх справ України та Міністерство інфраструктури і транспорту Італії працюють над тим, щоб підписати нову угоду про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень.

Після вступу нової угоди в силу українські водії знову зможуть обмінювати свої посвідчення на італійські.

Нагадаємо, в 2015 році було підписано міжурядову угоду, згідно з якою українські водійські права визнаються в Італії.

Крім того, з 20 травня у Британії можна обміняти українські водійські права на британський документ без проходження іспитів.

Додамо, що Катар і Україна підписали угоду про взаємному визнанні водійських прав.

Раніше угода про визнання прав Україна підписала з ОАЕ.

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