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ОАЭ признали украинские водительские права

Новина українською → Абу-Даби, Воскресенье 14 февраля 2021 12:59
ОАЭ признали украинские водительские права Фото: Арсен Аваков (t.me/mvs_ukraine)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 14 февраля, Объединенные Арабские Эмираты признали украинские водительские удостоверения. Украина и ОАЭ подписали Меморандум о взаимном признании и обмене водительскими удостоверениями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и вице-премьер - министр внутренних дел ОАЭ шейх Сейф ибн Заид Аль Нахаян подписали ряд документов в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Эмираты.

Аваков подчеркнул, что после подписания Меморандума водители могут пользоваться правами, которые получили в своей стране.

"Отныне туристы смогут по своим правам арендовать автомобиль, а резиденты и люди, которые работают в ОАЭ, смогут бесплатно и без экзаменов обменивать права на местные", - подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский отправился с рабочим визитом в Эмираты. Визит продлится 14-15 февраля.

На встречах обсудят вопросы двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание документов.

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Новости Украины Политика Объединенные Арабские Эмираты права человека Арсен Аваков
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