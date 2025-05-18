Італія передасть Україні 400 списаних БТР: що це за техніка й скільки боєздатних

Як пише видання Il Messaggero, Італія також може допомогти Україні з "системою супутникового спостереження", яка допоможе у плануванні операцій. Однак деталей про цей пункт не повідомляється.

Що відомо про бронетранспортери

Як пише Defense Express, VCC-2 Camilino - це італійська модернізація М113А1 американської машини. Вона отримала додатковий бронезахист по боках, відкриту башту.

За даними відкритих джерел, для італійського війська могло бути модернізовано до 1200 БТР M113 до версії VCC-2 Camilino. Водночас ці БТР вже якийсь час не перебувають на озброєнні італійського війська. Відомо, що останні десять машин було списано ще чотири роки тому.

Однак на думку Defense Express, навряд чи усі 400 машин, які Італія передасть Україні, будуть у боєздатному стані. Можливо, якась частина піде на запчастини, а інша - потребуватиме капітального ремонту.

ЗСУ вже мають досвід з VCC-2 Camilino

Варто зауважити, що ще у 2024 році VCC-2 Camilino "засвітилися" на озброєнні Національної поліції. Також відомо, що у Силах оборони станом на сьогодні є на озброєнні сотні бронетранспортерів типу M113 різних модифікацій.

Наразі цікавим є питання того скільки загалом "у запасі" в Італії може бути бронетранспортерів VCC-2 Camilino. За даними з відкритих джерел, у 2022 році Італія нібито порізала на метал близько 722 БТР VCC-2, які були зняті з озброєння і виручила за них близько 3 млн євро.

З цього слідує, що в Італії могло залишитись близько 478 машин, тому, ймовірно, Італія фактично передасть всі VCC-2 Camilino, які залишалися у неї на зберіганні.