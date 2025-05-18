Италия передаст Украине 400 списанных БТР: что это за техника и сколько боеспособных

Италия подготовила новый пакет военной помощи Украине. Вероятно, будет передана итальянская версия гусеничных бронетранспортеров типа M113 - VCC-2 Camilino.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Il Messaggero и Defense Express.
Как пишет издание Il Messaggero, Италия также может помочь Украине с "системой спутникового наблюдения", которая поможет в планировании операций. Однако деталей об этом пункте не сообщается.
Как пишет Defense Express, VCC-2 Camilino - это итальянская модернизация М113А1 американской машины. Она получила дополнительную бронезащиту по бокам, открытую башню.
По данным открытых источников, для итальянской армии могло быть модернизировано до 1200 БТР M113 до версии VCC-2 Camilino. В то же время эти БТР уже некоторое время не состоят на вооружении итальянской армии. Известно, что последние десять машин были списаны еще четыре года назад.
Однако по мнению Defense Express, вряд ли все 400 машин, которые Италия передаст Украине, будут в боеспособном состоянии. Возможно, какая-то часть пойдет на запчасти, а другая - потребует капитального ремонта.
Стоит заметить, что еще в 2024 году VCC-2 Camilino "засветились" на вооружении Национальной полиции. Также известно, что в Силах обороны по состоянию на сегодня на вооружении сотни бронетранспортеров типа M113 различных модификаций.
Сейчас интересен вопрос того, сколько всего "в запасе" в Италии может быть бронетранспортеров VCC-2 Camilino. По данным из открытых источников, в 2022 году Италия якобы порезала на металл около 722 БТР VCC-2, которые были сняты с вооружения и выручила за них около 3 млн евро.
Из этого следует, что в Италии могло остаться около 478 машин, поэтому, вероятно, Италия фактически передаст все VCC-2 Camilino, которые оставались у нее на хранении.
Напомним, Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Страна уже несколько раз продлевала разрешение на поставку Украине военной помощи.
В частности, ранее сообщалось, что итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно было разрешение парламента.
Также в декабре 2024 года стало известно, что правительство Италии одобрило уже 10-й пакет военной помощи Украине. Впоследствии министр обороны Украины Рустем Умеов сообщил, что очередной пакет с оружием от Италии уже в пути.
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