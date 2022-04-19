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Италия отправит оружие Украине, - Драги

Фото: премьер-министр Италии Марио Драги (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, то парламент практически единогласно поддержал решение отправить оружие в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Драги в интервью Corriere della Sera.

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса понятны: с одной стороны, есть подвергшийся нападению народ, с другой стороны - армия агрессора", - заявил Драги.

Он отметил, что санкции против России необходимы для ослабления агрессора, но они не могут остановить российскую армию в краткосрочной перспективе. Поэтому Украине надо помогать оружием.

Премьер-министр Италии также признался, что с начала полномасштабной войны России против Украины, думал, что Кремль сможет быстро одержать победу. Сейчас политик считает, что украинцы не примут российскую оккупацию.

Напомним, в Пентагоне заявили, что из-за санкций Россия не может пополнить запас высокоточных боеприпасов.

Мы также писали о том, что министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил российским оккупантам новейшим вооружением.

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Война России против УкраиныИталия