Италия отправит оружие Украине, - Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, то парламент практически единогласно поддержал решение отправить оружие в Украину для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Драги в интервью Corriere della Sera .

"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса понятны: с одной стороны, есть подвергшийся нападению народ, с другой стороны - армия агрессора", - заявил Драги.

Он отметил, что санкции против России необходимы для ослабления агрессора, но они не могут остановить российскую армию в краткосрочной перспективе. Поэтому Украине надо помогать оружием.

Премьер-министр Италии также признался, что с начала полномасштабной войны России против Украины, думал, что Кремль сможет быстро одержать победу. Сейчас политик считает, что украинцы не примут российскую оккупацию.