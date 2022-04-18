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Резников пригрозил оккупантам новейшим вооружением: для них нет закона, но есть NLAW

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Киев, Понедельник 18 апреля 2022 13:09
Резников пригрозил оккупантам новейшим вооружением: для них нет закона, но есть NLAW Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников пригрозил российским оккупантам. Он предупредил, что партнеры передали Украине новейшие противоракетные комплексы NLAW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Глава Минобороны Украины объяснил, что он юрист, поэтому для него всегда было важно верховенство права.

"Россия пришла к нам с войной, массовыми убийствами и мародерством. Для них нет закона. Но благодаря нашим партнерам Украина имеет для них NLAW", - отметил министр.

Стоит отметить, что NLAW - это облегченная переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности.

Напомним, глава правительства Британии Борис Джонсон после очередного телефонного разговора с президентом Украины заявил о новых поставках оружия.

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