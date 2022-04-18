Резников пригрозил оккупантам новейшим вооружением: для них нет закона, но есть NLAW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.

Глава Минобороны Украины объяснил, что он юрист, поэтому для него всегда было важно верховенство права.

"Россия пришла к нам с войной, массовыми убийствами и мародерством. Для них нет закона. Но благодаря нашим партнерам Украина имеет для них NLAW", - отметил министр.

Стоит отметить, что NLAW - это облегченная переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности.