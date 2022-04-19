Італія відправить зброю Україні, - Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, то парламент практично одноголосно підтримав рішення відправити зброю в Україну для боротьби із російськими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Драгі в інтерв'ю Corriere della Sera .

"Рішення про відправлення зброї було прийнято в парламенті практично одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку, є народ, на який напали, з іншого боку - армія агресора", - заявив Драгі.

Він зазначив, що санкції проти Росії необхідні для ослаблення агресора, але вони не можуть зупинити російську армію в короткостроковій перспективі. Тому Україні треба допомагати зброєю.

Прем'єр-міністр Італії також зізнався, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, думав, що Кремль зможе швидко здобути перемогу. Зараз політик вважає, що українці не приймуть російську окупацію.