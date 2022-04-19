Італія відправить зброю Україні, - Драгі

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, то парламент практично одноголосно підтримав рішення відправити зброю в Україну для боротьби із російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Драгі в інтерв'ю Corriere della Sera.
"Рішення про відправлення зброї було прийнято в парламенті практично одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку, є народ, на який напали, з іншого боку - армія агресора", - заявив Драгі.
Він зазначив, що санкції проти Росії необхідні для ослаблення агресора, але вони не можуть зупинити російську армію в короткостроковій перспективі. Тому Україні треба допомагати зброєю.
Прем'єр-міністр Італії також зізнався, що з початку повномасштабної війни Росії проти України, думав, що Кремль зможе швидко здобути перемогу. Зараз політик вважає, що українці не приймуть російську окупацію.
Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що через санкції Росія не може поповнити запас високоточних боєприпасів.
Ми також писали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков пригрозив російським окупантам новітнім озброєнням.
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