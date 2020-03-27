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Италия обошла Китай по количеству заболевших коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 20:13
Италия обошла Китай по количеству заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (freepik)

В Италии подтверждено более 86 тысяч случаев COVID-19

Италия обошла Китай по количеству зафиксированных случаев коронавируса COVID-19, больше лишь в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные онлайн карты коронавируса Worldometers.

По состоянию на 20:00 27 марта в Италии зафиксировали 86 498 случаев заболевания. При этом в Китае подтверждены лишь 81 340 случаев COVID-19. Наибольшее количество инфицированных выявлено в США - 94 425.

При этом Италия является лидером по количеству смертельных случаев в результате коронавируса. От начала эпидемии в стране умерли 9134 человека.

Италия обошла Китай по количеству заболевших коронавирусом

Всего в мире подтверждены 577 660 случаев COVID-19, из них 26 448 стали летальными. Более 130 тысяч человек выздоровели.

Напомним, за прошедшие сутки в Италии умерли 969 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса. Об этом глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру, указав, что наблюдается резкий рост смертности в регионе.

Отметим, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус сравнил темпы распространения коронавируса в мире. По его словам, первые сто тысяч заболеваний произошли за 67 дней, тогда как четвертая сотня тысяч - всего за два дня.

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