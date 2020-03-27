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Італія випередила Китай за кількістю хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 20:13
Італія випередила Китай за кількістю хворих коронавірусом
Ілюстративне фото (freepik)

В Італії підтверджено понад 86 тисяч випадків COVID-19

Італія випередила Китай за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу COVID-19, більше лише в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані онлайн карти коронавіруса Worldometers.

Станом на 20:00 27 березня в Італії зафіксували 86 498 випадків захворювання. При цьому в Китаї підтверджені лише 81 340 випадків COVID-19. Найбільшу кількість інфікованих виявлено в США - 94 425.

При цьому Італія є лідером за кількістю смертельних випадків в результаті коронавіруса. Від початку епідемії в країні померли 9134 людини.

Італія випередила Китай за кількістю хворих коронавірусом

Всього в світі підтверджені 577 660 випадків COVID-19, з них 26 448 стали летальними. Понад 130 тисяч осіб одужали.

Нагадаємо, за минулу добу в Італії померли 969 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що південь Італії може стати новим епіцентром коронавіруса. Про це глава регіону Кампанія Вінченцо Де Лука поскаржився у своєму листі прем'єр-міністру, вказавши, що спостерігається різке зростання смертності в регіоні.

Зазначимо, глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреисус порівняв темпи поширення коронавіруса у світі. За його словами, перші сто тисяч захворювань відбулися за 67 днів, тоді як четверта сотня тисяч - всього за два дні.

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