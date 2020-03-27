Юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру

Из-за быстрого распространения коронавируса в южных районах Италии наблюдается резкий рост смертности, что вызывает опасения перемещения "горячей точки" эпидемии на юг страны. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, в Кампании зафиксировано 74 случая смерти, в Лацио - 95, что является тревожным сигналом для Италии. На юге страны система здравоохранения считается гораздо менее оснащенной, чем на богатом севере, именно поэтому глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру Джузеппе Конте, что центральное правительство не предоставило обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильными",- написал глава региона.

Как отмечается, премьер-министр пообещал второй экономический пакет стоимостью минимум 25 миллиардов евро для борьбы с распространением коронавируса в стране.

Напомним, число умерших в результате вспышки коронавируса в Италии достигло 8165 человек. Только за последние сутки в стране скончались 662 человека. По данным Агентства гражданской защиты, общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Италии выросло до 80 539.