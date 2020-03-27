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В Италии за сутки от коронавируса умерли почти тысяча человек

Новости » Коронавирус     27.03.2020 - 18:53
В Италии за сутки от коронавируса умерли почти тысяча человек
Иллюстратвиное фото (twitter_com_chubailiang)

Общее число жертв составило 9134

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 919 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

По словам комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркур, общее число жертв вируса достигло 9134.

"Сегодня данные о течении эпидемии говорят о выздоровлении 589 человек, их число дошло до 10 950", - сказал Аркури.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы 66414 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 4401 случая.

Напомним, юг Италии может стать новым эпицентром коронавируса. Об этом глава региона Кампания Винченцо Де Лука пожаловался в своем письме премьер-министру, указав, что наблюдается резкий рост смертности в регионе.

Кроме того, лидер политической партии Италии "Лига", бывший вице-премьер Маттео Салвини пригрозил выходом страны из Европейского союза из-за ситуации с коронавирусом. При этом он раскритиковал Евросоюз за промедление в принятии мер по преодолению последствий пандемии коронавируса.

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